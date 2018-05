Ionuţ Luţu urmează cursurile Şcolii de Antrenori a FRF şi are nevoie de practică în ligile inferioare şi ca secund în Liga 1 Betano, după care va deveni tehnicianul FCSB-ului, aşa cum îşi doreşte Gigi Becali.

"Îi mulţumesc frumos lui şefu', pentru mine contează foarte mult vorbele pe care le-am auzit. Faptul că are încredere în mine e o motivaţie foarte, foarte mare, numai că nu e cazul să luăm în calcul acum această variantă", a spus Luţu, conform gsp.ro.

Apoi, a continuat: "Eu am antrenat doar la copii şi juniori, sunt încă la cursuri pentru licenţă.... citeste mai mult

