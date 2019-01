O dorinţă pe 2019: includerea luptelor la CSM Satu Mare

Sala de lupte de la Mădăras este plină de viaţă, plină de sport încă din primele zile ale anului 2019. Alţi luptători experimentaţi sunt plecaţi la loturile naţionale unde se pregătesc pentru competiţiile din anul în care tocmai am intrat. Despre planurile pe anul 2019 am vorbit cu antrenorul Tudor Barbul de la CS Satu Mare – Cetate Ardud.

Pentru început am fost informaţi că de luni s-a intrat într-un cantonament pe plan local. 12 luptători se pregătesc intens în fiecare zi, sportivi mai... citeste mai mult