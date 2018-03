CGI, o companie canadiană de servicii şi consultanţă în IT care are 72.000 de angajaţi la nivel global, a intrat pe piaţa din România şi vrea să ajungă la un efectiv de 300 de salariaţi în următorii 3 – 5 ani. „Până la finalul acestui an, vrem să ajungem la 70 de angajaţi în Bucureşti, iar planul pentru următorii 3- 5 ani este să ajungem la 300 de oameni. Căutăm profiluri de specialişti IT, de la junori la seniori, care să cunoască o plajă diversă de tehnologii precum Java, .NET sau soluţii precum SAP sau... citeste mai mult