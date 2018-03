CS „U” Craiova, adversara din semifinalele Cupei României a FC Botoşani, pierde teren în lupta pentru titlul de campioană. Formaţia pregătită de Devis Mangia nu a reuşit decât o remiză, scor 0-0, pe terenul campioanei en-titre, Viitorul.

Devis Mangia, antrenorul principal al oltenilor, şi-a pus elevii la zid. „Nu am jucat un meci bun din punct de vedere tehnic. E dificil să ai un rezultat bun dacă joci aşa. Deci, ne mulţumim cu egalul. Nu ne-am asumat riscuri în timpul meciului. Repet, problema noastră a fost că nu am făcut un joc bun tehnic. Dacă n-am câştigat, înseamnă că nu am fi meritat să ne... citeste mai mult