Luptã pentru medalii

Oraşul Iaşi găzduieşte în perioada 23-29 iulie Campionatul Naţional pe echipe pentru copii, juniori şi tineret (Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18, Under 20) la şah clasic, şah rapid şi blitz. La startul competiţiei sunt...

Monitorul de Vrancea, 24 Iulie 2015