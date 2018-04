Luni, 16 Aprilie, 20:42

Ionuț Lupescu, văzut de mulți drept principalul favorit al alegerilor de la Federație, e invitat în această seară la emisiunea "Sinteza Zilei", moderată de Mihai Gâdea la Antena 3.

Pe lângă Lupescu, în studio se află Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu, Florin Răducioiu și Ioan Andone.

Mircea Lucescu:"Mi-am dăruit toată viața fotbalului și am o dorință în a da înapoi ceva fotbalului. În ultimul timp am suferit și eu alături de suporterii români. Orice eșec al fotbalului românesc se resfrângea și asupra mea. N-am făcut ceea ce trebuia să facem alături de jucătorii din Generați de Aur, nu am făcut o școală de fotbal, am pierdut foare... citeste mai mult