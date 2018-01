Fostul international Ionut Lupescu nu are de gand sa candideze pentru alegerile programate in acest an pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal.

In pofida dorintei exprimate de mai multi oameni de fotbal pentru aparitia lui Lupescu drept principal oponent la actualul presedinte Razvan Burleanu, raspunsul fostului echipier al nationalei este unul care nu lasa loc de nicio interpretare. Despre posibila candidatura a lui Ionut Lupescu a vorbit colegul sau de generatie Gheorghe Hagi intr-o conferinta de presa. “Lupescu mi-a spus ca nu e pregatit sa candideze inca, asa ca nu are rost sa cream povesti”, a spus Hagi. Razvan Burleanu, actualul presedinte, a declarat la prima sedinta de... citeste mai mult