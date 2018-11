Prezent la Cupa ”Didi Prodan” din Sala Sporturilor din Chiajna, fostul internaţional român, Ionuţ Lupescu a vorbit despre starea gazonului de pe Arena Naţionlă, recent închisă la ordinul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

”Kaiserul” a amintit de suprafaţa de joc pe care era nevoit să joace acesta pe vremea când era jucător: "Am înţeles că gazonul a fost din nou execrabil. Asta e, crezi că noi am avut gazoane mai bune? Am crescut pe zgură. E foarte important să avem terenuri bune, dar e mult mai important să avem o strategie bine pusă la punct.

E trist, bineînţeles...

