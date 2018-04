Fostul internaţional Ionuţ Lupescu a declarat, după ce a pierdut alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, că deocamdată fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul lui.

„Mă aşteptam poate la mai mult, dar mă simt împlinit pentru că am oferit o alternativă fotbalului românesc. Aş fi regretat dacă nu aş fi făcut acest pas. Adunarea Generală a hotărât în acest fel. Sper ca ei să dezvolte fotbalul românesc şi să facă performanţă. Cred că lumea fotbalistică şi suporterii vor fi foarte atenţi la ce se va întâmpla în următorii ani. Cred că dacă nu aş fi candidat, aş fi regretat toată viaţa. Am spus că acum vreau să o fac, cred că... citeste mai mult

