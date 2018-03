Joi, 08 Martie, 11:43

Ionuț Lupescu a rememorat meciul Dinamo - Foresta 4-5, din 2000, și a spus că moldovenii au întros scorul de la 4-0 pentru că jucătorii lui Dinamo erau afectați de moartea lui Cătălin Hîldan.

"Povestea e mai lungă. Eu am plecat in 2000 puţin supărat pe cei de la Dinamo, după ce făcusem eventul. Am plecat la Bursaspor. și după 3-4 luni m-am reîntors pentru că Florentin se îmbolnăvise, iar Catalin, săracul, nu mai era. Şi, după ce renunţasem la o grămadă de bani, pentru că mi-am plătit suma de transfer, am venit cu o seară înainte de meci, în cantonament.

La 4-1 am avut penalty şi îl certam pe arbitru, cred că era Salomir, pentru că nu ne dă penalty....