Luni este termenul limita de depunere pentru mai multe declaratii fiscale Data de 11 iunie 2018 reprezinta ultima zi in care contribuabilii pot depune de Fisc declaratiile 010, 020 si 070. Ca alternativa nou-introdusa, contribuabilii pot trimite formularul 700 in locul celor trei declaratii amintite.

