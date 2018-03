Sistarea neașteptată a transportului public în comun din municipiul Suceava, sâmbătă seara, în timpul codului galben de ninsori, dar și de ger, fenomen care a dus la formarea de pojghițe de gheață pe carosabil, a stârnit numeroase reacții negative, în principal din partea celor care au fost puși în situația de a aștepta în zadar în stații autobuzele care nu au mai venit deloc, după ora 20.00.

„M-a deranjat oprirea autobuzelor TPL de sâmbătă seara, cu atât mai mult cu cât, cu puțin timp înainte, am fost prezent la primărie, am organizat permanența, am discutat cu cei de la salubritate cum să intervină...Consider că a fost o măsură exagerată. Am discutat... citeste mai mult