„Luna si proiectul pesedistului“ - o noua modalitate de triere a candidatilor PSD

Biroul Politic Judetean al PSD Calarasi vine cu o noua modalitate de triere a candidatilor partidului la alegerile locale din 2020. Razvan Meseseanu, vicepresedintele Organizatiei Judetene PSD Calarasi, a dezvaluit, in cadrul unei conferinte de presa, ca va fi realizata o caravana care sa ajunga la toti consilierii locali din judet pe care sa-i determine sa identifice probleme din comunitate si sa-i invete sa le transforme in proiecte de hotarare. Pe parcursul anului 2018, in fiecare luna, fiecare ales local PSD din judetul Calarasi trebuie sa initieze cate un proiect... citeste mai mult

