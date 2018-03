Luna plina in Fecioara, 2 martie 2018. Pastreaza ce e functional!

Luna plina in Fecioara (2 martie 2018, ora 2:50 am) pune accentul pe functionalitate, indiferent din ce unghi ne privim viata si pe noi insine. Este un moment cu o energie care ne imputerniceste sa echilibram voia inimii cu cea a mintii, sa abordam viata si experientele ei din perspectiva simtului practic, eficientei si claritatii.

Luna plina este in sine un moment de culegere a roadelor, a amplificarii si plenitudinii, a coacerii. Fiind vorba despre Fecioara, cu atat mai mult ne referim la recolta, la un moment in care putem vedea clar ce am semanat, inca din toamna anului trecut cand a fost Luna noua in acelasi semn. Prin urmare, aceste zile sunt...