Luna neagra in PSD / Inca un membru paraseste partidul

Deputatul PSD de Dambovita Oana Silvia Vladuca a anuntat astazi, 1 februarie, ca trece la PRO Romania, formatiunea condusa de Victor Ponta. Anuntul a fost postat chiar de insasi membra PSD pe o retea de socializare.

“Sunt membra a Partidului Social Democrat de peste 20 de ani. Am aderat la un grup politic cu care m-am simtit compatibila din punct de vedere al valorilor si principiilor declarate. Mi le-am asumat, la randul meu, le-am respectat si promovat cu fidelitate.

In atatia ani, nu de putine ori, viata mea personala s-a confundat cu munca in acest partid. Nu ma plang. Aici am cunoscut oameni de foarte mare valoare, aici mi-am facut prieteni adevarati si trainici, am... citeste mai mult