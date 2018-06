Luna mai a acestui an consemnează un nou record al vânzărilor lunare, respectiv 18.505 unităţi (cea mai bună lună din ultimii 10 ani), fapt ce face ca volumul total al vânzărilor după 5 luni din acest an să ajungă la 70.358 unităţi, cu 28,9% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2017.

Acesta este şi cel mai mare volum al vânzărilor de automobile înregistrat într-o perioadă similară în ultimii 10 ani (în 2009, primul an al crizei, se înregistrau doar 49.971 unităţi), potrivit datelor APIA.

Pe ansamblul pieţei, în primele 5 luni ale anului, au fost vândute 70.358 de unităţi, în creştere cu 28,9%