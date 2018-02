Luna albastra precum situatia Milioane de persoane au asteptat, miercurea asta, eclipsa totala de... Luna albastra. Asa cica se cheama faza in care singurul satelit natural al Pamantului se afla la cea mai mica distanta de acesta.

Tot miercuri, sute de mii de romani asteptau de la al treilea guvern PSD-ALDE, in mai putin de doi ani (!), restrangerea bazei de calcul pentru plata CAS si CASS sau renuntarea totala la Declaratia/Formularul 600. In schimb, in ciuda promisiunilor si a unor semne (bune) de respectare a acestora, tot ce a putut face noul guvern a fost sa prelungeasca termenul pana la care se depune Declaratia 600. Asadar, nu mai este 31 ianuarie, nici... citeste mai mult