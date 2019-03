Luminiţa Chivu

România a pierdut un milion de persoane în ultimele 3 decenii din cauza sporului natural negativ şi alte 2,6 milioane de oameni prin emigrare în aceeaşi perioadă, a declarat, marţi, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române, Luminiţa Chivu.

"Pe ansamblul perioadei 1990-2018, am pierdut prin spor natural, sold natural, un milion de persoane. Suntem în al treizecilea an cu spor natural negativ. În acelaşi interval, am pierdut prin emigrare definitivă 2,6 milioane de persoane. Emigrarea temporară tinde să devină un fenomen de amploare. Ultimele cifre de care am dispus indicau, pentru anul 2017, un număr de... citeste mai mult