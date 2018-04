EVENIMENT… Nu ratați ediția specială de astăzi “Vremea Nouă”, dedicată sfintelor Sărbători de Paște și intitulată “Lumina Vasluiului”! Poate fi găsită la toate chioșcurile de ziare, iar în paginile tipărite sunt repere importante ale spiritualității acestor locuri, sub forma unui periplu, menit să redescopere frumusețea bisericilor și mănăstirilor din județ. Vasluiul are câteva biserici de patrimoniu, de o valoare neprețuită, dar și câteva mănăstiri, de o frumusețe dumnezeiască! In noaptea Invierii, vasluienii vor fi în număr mare în aceste lăcașe superbe de pe întinsul județului, precum mănăstirile Bujoreni, Fâstâci, Florești, Ivănești și nu... citeste mai mult

