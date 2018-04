Lumina Sfanta s-a aprins in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume, inclusiv in Romania.

Mii de pelerini au asteptat in lacas aceasta minune.

Patriarhul Ierusalimului a intrat in capela in care se afla mormantul lui Iisus Hristos avand in maini 33 de lumanari neaprinse, acest numar simbolizand varsta pe care o avea Iisus atunci cand a fost rastignit.

Sfanta Lumina este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec in Biserica... citeste mai mult