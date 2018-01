Thriller-ul dintre Simona Halep şi Laura Davis, din turul 3 al Australian Open, încheiat după maraton 3 ore şi 45 de minute de joc, a stârnit deja reacţii numeroase în lumea tenisului la nivel internaţional.

Foarte multe personalităţi au apreciat că ambele jucătoare ar fi meritat să câştige acest meci, încheiat cu 4-6, 6-4, 15-13 în favoarea numărului 1 mondial. Una din cele mai interesante reacţii a venit din partea Arinei Rodionova, o jucătoare născută în Rusia, dar care reprezintă Australia din 2014: ”Halep şi Davis ... Putem schimba regulile şi să lăsăm ambele fete să câştige? Ce meci!”.

Halep and Davis... Can we change the rules and let both girls

