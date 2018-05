Lumea s-a stricat pe sine

Ajutoare sociale! Am muncit, cu ”carte de muncă” înregistrată, peste patru decenii. Mi-am publicat cartea de muncă, după ce, ieșind la pensie, am văzut câți bani merit, ceva cam la 10% din salariile sau pensiile potentaților. Acum aflu de la televizor că ”asistații sociali” primesc lunar bani, cam un miliard de euro anual, la grămadă. Aici sunt voturile noastre, la”asistați”. Inima mea e de stânga nu pentru că e în stânga trupului, am puls corect și pentru asistații curați, nu și pentru ”fermierii” puturoși cărora, încă de pe vremea lui Ceaușescu, le culegeau militarii porumbul și îi scoteau de sub zăpadă.. Mă ”staționez” pe partea neutră... citeste mai mult