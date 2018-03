Lumea pariurilor din Asia se dezvolta an de an

Asia este continentul cu cea mai mare crestere economica in ultimele decenii. Investitiile au facut din aceasta regiune una puternica, cu joburi bine platite care au permis o crestere insemnata a clasei de mijloc. Japonia, China, Taiwan, Coreea de Sud, Hong Kong, Macao sunt doar cateva din tarile care inregistreaza an de an cresteri economice substantiale.

Acest lucru nu putea sa ramana neobservat de operatorii din domeniul pariurilor sportive si al jocurilor de noroc, cu atat mai mult cu cat mai mult cu cat asiaticii au un adevarat cult pentru pariuri. Este evident ca in tarile arabe nu se pune problema existentei acestei...