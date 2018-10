Este din nou doliu în lumea muzicii! Un cunoscut chitarist s-a stins din viaţă la vârsta de 44 de ani. Membrul trupei "All That Remains" a fost găsit fără suflare.

Oli Herbert a murit la vârsta de 44 de ani. Momentan nu a fost făcută publică cauza morţii, scrie dailymail.co.uk. Anuţul trist a fost făcut pe Instagram, transmite spynews.ro.



View this post on Instagram We were devastated to learn that Oli Herbert, our friend, guitar player, and founding member of All That Remains, has passed away. Oli was an incredibly talented guitarist and song writer who defined Rock and Metal from the Northeast. His impact on the genres and our... citeste mai mult