"Lumea mortii": previziunile NASA privind viitorul Pamantului!

Planeta albastra ar putea avea aceeasi soarta trista ca Venus, tranformandu-se, pe viitor, intr-o "lume a mortii", cu temperaturi extrem de ridicate, cred expertii Agentiei americane spatiale, NASA.



In opinia oamenilor de stiinta americani, candva, in vremuri de mult trecute, Venus ar fi putut adaposti diferite forme de viata. Dar cresterea subita a termperaturilor care au atins chiar si 450 de grade Celsius, au facut din aceasta planeta un fel de minge de foc.

Mai mult, planeta a fost acoperita d eun nor de acid sulfuric, care a distrus si ultimele organisme vii care ar fi putut supravietui.

Specialistii NASA cred ca, intr-un viitor destul de... citeste mai mult