LUMEA AZI Un an cu Donald Trump

America e deschisă pentru afaceri cu toată lumea, a spus Donald Trump în fața bogaților lumii reuniți în stațiunea elvețiană. Liderul de la Casa Albă, primul în funcție din ultimii 18 ani care vine la acest forum, a fost primit în sală cu reținere și, pe alocuri, chiar cu huiduieli. S-a făcut un an de când magnatul american a ajuns la Casa Albă, un an tumultuos, în care președintele i-a surprins pe mulți respectându-și până acum o parte din promisiunile electorale.

