Evreii din întreaga lume celebrează în aceste zile Hanuka, sărbătoarea prin care se amintește an de an miracolul întâmplat acum peste 2200 de ani în Ierusalimul aflat sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, când evreilor li s-a interzis să studieze Tora și le-a fost pângărit Altarul din Templu. Ei l-au eliberat, l-au repurificat şi au aprins menora, lumină care era menţinută aprinsă în fiecare noapte, simbol al creaţiei şi cunoaşterii. Se spune că în candele era ulei de măsline pentru a menţine flacără pentru o zi, însă focul a rămas aprins timp de opt nopţi. Acest eveniment a inspirat înţelepţii evrei să...