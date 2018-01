Lukas Podolski isi deschide un restaurant pentru kebab in Koln

Atacantul Lukas Podolski a anuntat ca isi va deschide un restaurant in care va vinde kebab, la Koln, oras in care a jucat de mai multe ori. Lukas Podolski, care joaca in Japonia in prezent, va deschide restaurantul sambata, potrivit news.ro.

El a jucat la FC Koln in perioada 2003 /2006 si 2009/2012, dar a jucat si in Turcia, la Galatasaray (2015-2017). citeste mai mult