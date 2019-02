Procurorul General al Romaniei Augustin Lazar si fosta sefa DNA Laura Kovesi ar fi fost deja in puscarie in cazul in care proiectul pe care il propune astazi deputatul PSD Liviu Plesoianu (foto 2) ar fi fost in vigoare, sub forma de lege. Plesoianu a depus in Camera Deputatilor, in urma cu cateva zile, o excelenta initiativa legislativa izvorata tocmai din activitatea lui Augustin Lazar si a Laurei Kovesi. Mai exact, din protocoalele secrete pe care acestia le-au semnat cu SRI in 2016, respectiv in 2009. Prin proiectul sau de lege Liviu Plesoianu propune interdictia expresa pentru magistrati de a semna protocoale... citeste mai mult

