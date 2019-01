Lumea Justitiei prezinta dovada clara ca SRI a actionat ca un organ de urmarire penala in dosarele DNA si ca a condus anchetele parchetului anticoruptie. Dovada a fost oferita chiar de procurorul Onea de la DNA. Nu este vorba despre celebrul Lucica Onea, ci de seful DNA Targu Mures Tiberiu Nicolae Onea. Acesta a dat detalii despre colaborarea dintre DNA si SRI in cadrul unui dosar cu pretinse infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, relatand cum ofiterii SRI nu s-au limitat doar la punerea in executare a mandatelor de supraveghere, ci au lucrat cot la cot cu procurorii pentru probarea presupuselor fapte.

