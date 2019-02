S-au gasit toate plangerile penale formulate impotriva Laurei Codruta Kovesi si a fostilor sefi ai SRI, George Maior si Florian Coldea, despre care se credea initial ca au fost tinute in fisete de procurorii Sectiei parchetelor militare din PICCJ. Toate aceste plangeri au fost conexate intr-un mega-dosar care nu a fost mentionat de Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) nici in comunicarea oficiala privind cele 18 dosare aflate in lucru referitoare la Laura Codruta Kovesi trimisa Colitiei Romanilor din SUA, dar nici in raspunsul acordat Lumea Justitiei, prin care... citeste mai mult