Statul roman se afla in imposibilitatea sa reintre in proprietatea imobiliului din Sibiu, strada Nicolae Balcescu nr. 29, dupa ce sotii Klaus si Carmen Iohannis au pierdut imobilul in instanta, constatandu-se ca nu au fost cumparatori de buna credinta, intrucat procedura de succesiune demarata la notarul competent a fost blocata de reclamanta Rodica Bastea, care a pretins ca este succesorul de drept al defunctilor Maria si Eliseu Ghenea.

