Luis si mini-extraterestrii - 3D (dublat)

Perioada: 21 - 23 septembrie

Vineri: ora 12.30

Simbata: orele 10.30 si 12.30

Duminica: orele 10.30 si 12.30

• Regia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

• Cu: Callum Maloney, Dermot Magennis, Ian Coppinger, Paul Tylack

• Gen film: Animatie

• Rating: AG

• Premiera in Romania: 14.09.2018

Trei extraterestri se prabusesc cu nava chiar in casa unui baietel de 12 ani, pe nume Luis. Asa incepe aventura in care Luis si micii lui prieteni extraterestri incearca sa ajunga la imensa nava-mama, care sa-i duca pe vizitatorii din spatiu inapoi acasa.

