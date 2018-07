Federaţia Spaniolă de Fotbal s-a mişcat repede şi la o zi după ce l-a demis pe Fernando Hierro, l-a numit ca selecţioner pe Luis Enrique. Experimentul "Hierro" s-a încheiat repede, după ce Spania nu a avut decât o victorie la Campionatul Mondial, împotriva Iranului, şi a fost eliminată încă din faza optimilor, de către Rusia.

Selecţionerul Spaniei, Luis Enrique / FOTO: fcbarcelona.com După un an de pauză, Luis Enrique s-a decis să revină în fotbal. Fostul mijlocaş a antrenat la Celta Vigo, AS Roma şi FC Barcelona şi are în palmares cu echipa "blaugrana" 2 Campionate, 3 Cupe ale Regelui, un Champions League, un mondial al cluburilor, dar şi o Supercupă a Europei. Ca... citeste mai mult

