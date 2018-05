Finalul meciului din Gruia a fost unul foarte tensionat. Lui Dan Petrescu i s-a făcut rău după minutele de prelugiri trăite la cote maxime şi nu a venit la flash-interviu. În locul lui, a vorbit secundul Emil Caras.

"Dan nu e bine. Pentru el, e mai bine să fie sub îngrijirea doctorului. Prea mulţi nervi, atâtea meciuri în care am condus. Avem şi noi o vârstă. E sub îngrijirea doctorilor acum, dar victoria îi face bine", a spus Caras, conform Digisport.ro.

