Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Brăila, că nu a luat încă o decizie referitoare la o eventuală candidatură a sa la alegerile europarlamentare, deşi sunt mulţi cei care i-au cerut să candideze.

"Sunt mulţi care mi-au cerut să candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie. Când voi lua o decizie, o voi anunţa public. Noi încă nu am stabilit criteriile, nu am stabilit procedura şi nici nu a început depunerea oficială de candidaturi. Pe 4 august stabilim criteriile, procedura, calendarul de desemnare. În funcţie de hotărârea adoptată de Consiliul Naţional, va începe procedura de depunerea a candidaturilor, după aceea va... citeste mai mult

acum 56 min. in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: Jurnalul National in