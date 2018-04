Ludovic Orban e de părere că întâlnirea din 2009 dintre George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi la Gabriel Oprea acasă, nu are nimic de-a face cu alegerile prezidențiale în urma cărora a fost ales Traian Băsescu. „Pur și simplu erau niște oameni care se cunoșteau între ei și am vrut să trăiască împreună febra alegerilor”, a spus liderul PNL.

„Nu cred că într-o întâlnire, acasă la cineva, se putea întâmpla ceva legat de alegeri. Sincer vă spun. Nu cred lucrul ăsta. Faptul că erau împreună, într-adevăr, nu e ok, dar nu cred că ar fi putut face ceva dintr-o întâlnire privată la cineva acasă”, a declarat Orban.

