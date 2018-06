PNL va demara strângerea de semnături la nivelul Camerei Deputaţilor pentru demiterea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al acestui for, a anunţat luni liderul liberal Ludovic Orban.

"Am hotărât să demarăm strângerea de semnături, pentru moment în Camera Deputaţilor, pentru demiterea lui Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. De asemenea, am luat decizia ca deputaţii PNL să susţină moţiunea iniţiată de colegii noştri din opoziţie, împotriva ministrului Transporturilor, care se va dezbate azi", a precizat el, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Orban a motivat acest demers prin faptul că menţinerea lui Dragnea în... citeste mai mult