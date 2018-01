Ludovic Orban: In 2018, sa plece PSD; daca nu pleaca de bunavoie, ii dam o mana de ajutor Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", fiind de parere ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative".

Politica "Sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor. Din pacate, consecintele guvernarii PSD sunt extrem de negative si le resimte fiecare roman, pentru ca singura lor problema este sa rezolve chestiile din justitie, nereusind sa dea in economie un semnal pozitiv", a declarat liberalul.

Referitor la planurile PNL pentru noul an, Orban a spus... citeste mai mult

azi, 00:21 in Politica