Ludovic Orban este asteptat la ICCJ in dosarul pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite Presedintele PNL, Ludovic Orban, se prezinta luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde va fi audiat in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite. Social In prima instanta, pe 31 ianuarie, Orban a fost achitat.

Orban l-ar fi contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, cerandu-i ajutor financiar in campania electorala pentru alegerile locale din vara anului trecut, informeaza DNA.

Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi intalnit cu Urdareanu la... citeste mai mult

azi, 13:33 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: 9am in