Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, luni, neadoptarea până în prezent a bugetului de stat pentru anul în curs.

"Este o ruşine pentru actualul Guvern şi actuala coaliţie majoritară că imediat se termină luna ianuarie şi România nu are buget. Acest lucru are consecinţe extrem de grave asupra funcţionării instituţiilor publice, asupra funcţionării autorităţilor publice locale, care nu pot să-şi adopte bugetele locale până nu se adoptă legea bugetului de stat. Are un impact extrem de negativ asupra dezvoltării economice a României, pentru că nicio investiţie nouă nu poate fi pornită până nu se adoptă bugetul de... citeste mai mult

acum 33 min. in Politica, Vizualizari: 14 , Sursa: Jurnalul National in