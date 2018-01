Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iaşi, că premierul desemnat Viorica Dăncilă mai are încă timp să se retragă înainte de votarea cabinetului în Parlament, adăugând că "ea probabil nu-şi dă seama în ce a intrat".

"Deja am hotărât că vom vota împotriva guvernului Dăncilă, considerând că doamna Dăncilă nu are nicio calitate care să o impună pentru această candidatură, singura calitate a acesteia fiind supunerea faţă de Dragnea şi dorinţa bolnavă a acestuia de a avea la Palatul Victoria o marionetă care să nu iasă... citeste mai mult