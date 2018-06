Ludovic Orban, a declarat, referitor la urmărirea penală începută de DIICOT, în cazul plângerii depuse de liderul PNL împotriva premierului Viorica Dăncilă, că el şi-a făcut datoria şi că încă nu a fost chemat la audieri, dar va anunţa public atunci când se va întâmpla.

"Până acum nu am fost chemat la audieri.(...) Când voi fi citat sau invitat voi anunţa public. Am văzut informaţia, am inteles că este vorba de practic deschiderea in rem, adică se cercetează faptele şi încă nu persoanele. Deci eu mi-am făcut datoria, am depus sesizarea, am prezentat faptele pe care le-am considerat că sunt semnificative în ceea ce priveşte derularea procedurii. Am... citeste mai mult