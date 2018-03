S-a luat decizia să fie excluși din PNL Daniel Zamfir, dar și oameni cu vechime în partid, Corneliu Dobrițoiu și Petre Roman. Ludovic Orban, președintele PNL, a explicat de ce s-au luat aceste decizii.

„Pot sa va comunic ca atat domnul Petre Roman, cat si domnul fost senator Dobritoiu nu sunt membri ai PNL in acest moment, in urma verificarii facute de Secretariatul general. Nu stiu cum au fost parlamentari, va spun sincer. Nu exista in baza de date PNL ca membri ai PNL acesti domni. Eu cred ca nu au fost inscrisi in partid, nu au facut nici minima formalitate de a se inscrie in partid Am solicitat... citeste mai mult