Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu "blaturile", le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca "oastea trebuie trezita", afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie "sa dea cu parul' in seful de la PSD, relateaza News.ro, citat de hotnews.ro.

"Gata cu blaturile cu PSD, v-o spun din capul locului! Sunt un om bland, care iubeste oamenii, care intotdeauna am preferat in actiunea politica sa conving, nu mi-a placut sa fiu ascultat de frica (...), dar nu voi mai accepta ca 75-85% din... citeste mai mult