Ludovic Orban, audiat la Parchetul General

"Nu ştiu de ce am fost chemat, dar nu cred că are legătură cu subiectul care vă interesează pe dumneavoastră", a declarat Ludovic Orban, la intrarea în Parchetul General.

Preşedintele PNL a precizat că va da detalii despre audiere la ieşire.

Potrivit Digi24, vizita sa nu are legătură cu plângerea depusă împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD Liviu Dragnea, preşedintele PNL fiind audiat în calitate de martor într-un alt dosar.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus săptămâna trecută o sesizare la Parchetul de... citeste mai mult

azi, 11:00 in Eveniment, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in