Preşedintele PNL a fost audiat în dosarul deschis după sesizarea depusă de Viorel Cataramă, care a contestat excluderea sa din partid.

"Dacă domnul Cataramă crede că îşi poate rezolva situaţia din partid apelând la DNA, este problema dânsului. Contestă decizia de excludere. Am prezentat motivele, excluderea sa s-a făcut prin vot secret. Mi se pare curios să fii chemat la DNA ca urmare a sesizărilor făcute de un om care zice că e membru PNL. Noi, când am depus sesizări la Parchet, am depus împotriva unor abuzuri grave făcute de PSD. De altfel, unul din atacurile făcute de Cataramă împotriva mea a fost că am depus sesizare penală...

