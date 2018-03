Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că a fost atacat de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi a fost avertizat că, dacă liberalii vor ataca la CCR legea privind înfiinţarea Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mureş, nu se ştie ce se va întâmpla, afirmând că aşteaptă de le lideul UDMR scuze.

"După cum bine ştiţi, am fost atacat de preşedintele UDMR, ba chiar am fost avertizat că, dacă depunem sesizare la CCR, nu ştiu ce o să se întâmple şi cum o să fie relaţiile dintre PNL şi UDMR. Eu am spus că noi nu... citeste mai mult