Lucrurile pe care nu le spune nimeni despre cafea

Chiar dacă preferi o cafea cu mult lapte sau una fără zahăr, nu e îndoială că o cană de cafea te energizează. Există însă lucruri pe care nu le știi despre această băutură.

Dacă eşti femeie şi bei cafea, ai mai puţine şanse să suferi de depresie. Un studiu realizat de oamenii de ştiinţă de la Harvard arată că există un risc redus cu 20% de depresie în rândul femeilor care beau patru sau mai multe căni de cafea pe zi.

Cafeaua prăjită mai bine are mai puţină cofeină. Chiar dacă are un gust mai bun şi o culoare mai puternică, cafeaua prăjită mai bine are mai puţină cofeină.

Cafeaua reduce riscul de Alzheimer. Cei care beau între trei şi cinci căni