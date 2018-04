Lucruri nestiute si efecte nebanuite ale consumului de alcool

Cei mai multi dintre noi au gustat macar o data un pahar de alcool. In cazul execeselor in materie de consum de bautura, efectele vizibile sunt unele cunoscute si se termina, de obicei, cu o mahmureala.

Listverse prezinta insa o lista cu lucruri mai putin cunoscute despre consumul de bauturi alcoolice.

Cine e mai predispus la alcoolism

Rasele umane reactioneaza in mod diferit la diversi factori externi, inclusiv la consumul de alcool. Procesarea alcoolului depinde de doua enzime: acetaldehida (cunoscuta ca etanal, determina rapiditatea cu care alcoolul este procesat) si alcooldehidrogenaza (care absoarbe alcoolul din organism).

Astfel, amerindienii si asiaticii sunt mai predispusi la